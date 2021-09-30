在台灣，每45癌症患者中就有1名為血癌患者。血癌是一般大眾對「白血病」的稱呼，其中有一種急性骨髓性白血病，因為病情惡化快，多數患者確診時已有生命危險，被稱為「最難纏血癌」。台灣癌症基金會提醒，如莫名出現臉色蒼白、疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛等症狀，應盡速就醫檢查；即使確診為急性骨髓性白血病也別灰心，積極治療就有生機。

白血病有4個種類，分成淋巴性和骨髓性，又各自可分為急性和慢性；根據最新癌症登記資料，每年約有2550人新診斷為白血病，在惡性腫瘤死亡率排名為第9位。在所有白血病種類中，最來勢洶洶的就是急性骨髓性白血病，特色是是高致命性、低存活率、難以治療，約有3成白血病患者屬於此類，好發族群為65歲以上。

急性骨髓性白血病的主要症狀不典型，容易與老化、感冒混淆。發病後，大量癌細胞會隨著血液循環到全身，對健康衝擊劇烈且病程發展快速，多數患者確診時已有生命危險。台灣癌症基金會個管師張維純提醒，莫名出現臉色蒼白、疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛，應盡速至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓檢測。

儘管急性骨髓性白血病被稱為「最難纏血癌」，但並非無藥可醫，知名畫家幾米便是一例。台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安指出，急性骨髓性白血病必須採取強效、高劑量且密集的化療，但有年長或有合併症的患者往往難以承受化療，存活不到半年，是最大治療瓶頸。

侯信安進一步說明，急性骨髓性白血病已進入標靶新世代，針對不同狀況的病人都可能有相應的標靶藥物；尤其是高齡或具有共病的急性骨髓性白血病病友，可透過健保給付的標靶新藥治療，讓病況達到緩解，明顯延長存活時間，甚至有獲得移植的機會。