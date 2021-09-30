于子育飾演的嘉玲媽朝許芳宜飾演的朱鶯潑水。（華視、CATCHPLAY提供）

于子育飾演的嘉玲媽朝許芳宜飾演的朱鶯潑水。（華視、CATCHPLAY提供）

陳竹昇、于子育飾演陳嘉玲爸媽。（華視、CATCHPLAY提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》劇情進入最後收尾高潮！周日(10月3日)晚間9點在華視主頻、CATCHPLAY＋影音平台將播出第九帖「回家」，在最新1分鐘搶先看預告中，于子育飾演的嘉玲媽走向正在和別人用餐交談的朱鶯，拿起水杯就往她臉上潑，更霸氣喊出「我是陳晉文他老婆」。就連飾演朱鶯的國際知名舞蹈家許芳宜，也在臉書貼上自己被警察和銀行行員勸阻匯款的劇照，寫下「她是傻還是壞，讓我們繼續看下去」，令觀眾好奇到底這位神秘女子朱鶯背後還藏著什麼故事。

上一集劇情中嘉玲爸媽為了陳嘉玲腹中胎兒產檢再次相聚，嘉玲媽吳秀琴對於老公陳晉文借30萬給前女友朱鶯一事大為不滿，更拿影片嘲笑她竟然會相信一個沒見過面的男朋友，差點把錢匯給詐騙集團 。于子育對於嘉玲爸借錢給前女友的行為也無法認同，她以嘉玲媽角色立場表示，「不管他們到底是什麼關係，這錢對一個家庭來說畢竟不是小數目，身為老婆心裡還是會忌妒」，如果發生在現實生活，她也不會接受，借錢往往會牽扯情感，後面也會延伸很多問題，所以不如一開始就避免。

戲裡朱鶯受詐騙差點被騙錢，現實人生中，于子育也接過詐騙電話，對方佯裝是她弟弟表示欠錢被地下錢莊抓走，如果不拿20萬救他就會被斷手斷腳，于子育一開始半信半疑，但一直問對方叫什麼名字都得不到回答，讓她也很機警地說「如果你說得出我叫什麼名字，我就去救你」，一句話惹怒詐騙集團，讓對方直接三字經粗口：「你叫XXX」，讓她印象深刻。

對於要拍攝向許芳宜老師潑水的這一場戲，于子育說：「真的很不忍心，但因為劇情需要只好下手，許芳宜老師很敬業，當時的水其實是維他命C發泡錠的水，是很酸的水，她依然忍著不適拍完，讓我又敬佩又心疼。」她也透露第一次和許芳宜見面，對方就來主動擁抱讓她感到相當窩心，拍片現場許芳宜很迷人也很有魅力，演出不用說太多話，用肢體和眼神就能傳達很多故事，兩人戲裡有如情敵，私底下是互相欣賞的朋友。

去年楊麗音、于子育一起入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎，上演陳家婆媳廝殺，最後于子育拿下人生第一座電視金鐘獎，在第二季婆媳兩人演技依舊吸睛，有望在明年金鐘獎再次對決。被問有沒有信心以嘉玲媽再次挑戰金鐘獎，于子育感謝大家的肯定，「看自己的戲還是很龜毛，有些場次會挑剔自己，覺得可以表現得更好」，對於獎項她則說：「我很喜歡演戲，拿獎是我的目標，但不是一開始演戲的目的，不敢奢望太多，一切順其自然。」也希望觀眾朋友在最後兩集一起陪著陳家人迎接結局。