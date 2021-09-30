近來詐騙集團常利用通訊軟體或社群媒體，尋找受害者。LINE今天整理近期常見的投資詐騙手法，提醒若出現「高獲利」、「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，就有高機率是投資騙局。

LINE在官方部落格發文說明，這幾年股票市場景氣熱絡，投資者的年齡層逐漸下降；去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，導致部分家中經濟支柱想透過投資股票賺取家用，股票已是常被用來詐騙的投資標的。

詐騙集團通常會在股票討論區、留言板留下自己的LINE ID，或用簡訊傳送自己的LINE好友連結，吸引對股票有興趣、想一起研究股票市場的同好們加入。

用戶加入後，會被推薦到一個LINE群組裡，群組中有自稱老師、分析師或理財名師講解趨勢，分析個股，並提供投資網站或連結，要求下載投資App進行投資。

LINE提醒用戶，這類群組中的老師可能是冒名的股票或理財名師，不要輕易相信；群組裡其他成員可能會貼出對帳單，表示自己按照「老師」指示購買都有獲利，也需留意這可能為詐騙集團的「暗樁」，甚至投資網站、App的客服官方帳號也可能是同夥。

LINE也指出，投資一定有風險，當看到「高獲利」、「保證獲利」、「穩賺不賠」的字眼時，要小心這個群組有非常高的可能性是詐騙集團。投資應尋求正常管道，透過合法券商買入金融性商品，投資上的任何問題都可以向營業員詢問。

為了保護個資、阻隔來自詐騙集團的連結，LINE建議用戶，不要點擊來路不明的網址或來自陌生人傳送的網站，也避免在網站中輸入個人資料，包含手機、地址、銀行帳號等，也不要輕易轉帳到陌生帳戶。