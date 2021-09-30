2人劇中跨越生前死後兩輩子的情感。（八大提供）

劉奕兒為戲獻聲。（八大提供）

校園奇幻劇《超感應學園》劇情進入尾聲，蔡凡熙與劉奕兒在戲中跨越生前死後「兩輩子」情感動人，劉奕兒坦言直到殺青後都走不出方小路角色情緒。

為記錄角色最深刻的情感，她首次為戲獻聲，推出最新創作單曲〈遺忘的名字〉，「這首歌的歌詞是方小路對石少華的心聲、是不能說出的秘密，也描繪方小路的無奈與遺憾。」

《超感應學園》本周六（2日）晚播出劉奕兒將被眾人發現她「陰間引路人」的身份，49天內替10個不肯投胎的孤魂野鬼引路的任務也將結束。

一場蔡凡熙與劉奕兒兩人在湖邊，蔡凡熙說出「妳知道就算我不記得妳，我還是喜歡上妳」的台詞後，劉奕兒就要被黑白無常帶走的橋段令人非常揪心，劉奕兒形容拍攝當下風雨交加，導致一場戲拍了兩天，「但因為是情緒很重的戲，現場環境雖然很不舒服，卻也因此讓我更融入角色。」

為記錄劇中角色方小路最深刻的情感，劉奕兒最新單曲〈遺忘的名字〉已推出，10月3日MV上線，劉奕兒表示：「有人說是獻給蔡凡熙，但其實不是為了他，是因為自己的心在這個角色走得太裡面，也或許是因為我詮釋的角色已經不在人世間了，對於一切的感受、體會也變得特別深刻，無論是演員或是劇組工作同仁，他們的每一個眼神、動作，小細節，至今都歷歷在目，所以我會說這是獻給《超感應學園》所有的工作同仁，不是只有石頭一人。」

出道多年，首次為戲中角色挑戰歌曲創作，宣傳時總因為再次想起角色而落淚的劉奕兒，笑說在錄音時沒有哭，反而是作詞過程中，體會到韻腳運用的難度。

回憶與製作人討論過程，「記得有一天我們約好要討論作詞，卻詞窮的一直重複用某些詞，卡關之後想說去吃東西看看會不會有靈感，卻還是沒討論出來，最後那天的收穫就是很開心的喝了一碗虱目魚湯，就這樣 」。