談戀愛從來沒有道理可言，有些人一旦進入熱戀期就會瞬間變了一個人，沒有過去的成熟機智，反倒成了幼稚的糊塗蛋，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座內心單純，熱戀時智商會瞬間降為零。

白羊座：

白羊座的人性格坦蕩，有什麼不滿會直白反應，做事也相當精明，不過戀愛前後就會像是變了一個人，尤其是進入熱戀期，智商會瞬間降為零，究其原因是談戀愛的他們一心只想撒嬌，相處越久越愛黏著戀人不放，然而這不代表他們沒主見，而是他們心甘情願屈服在戀人之下。

射手座：

射手座熱愛自由，雖然經常給人玩物喪志的感覺，但是他們一旦進入熱戀期就會變得黏人，過往強勢的態度也會轉趨變得柔弱，智商連帶降為零，甚至容易被對方的小伎倆欺騙。但是射手座不是真的蠢，而是真心相信另一半，所以一旦射手座對你毫無防備，就代表他們對你愛之入骨。

處女座：

追求完美的處女座對於感情有潔癖，但是一旦進入熱戀期，因為淪陷在感情中無可自拔，他們的智商就會瞬間降為零，也不會有過多的心機，即便明知戀人是在欺騙自己，但處女座寧願自欺欺人，一昧的選擇相信對方，所以這也是為何處女座在感情中往往容易吃虧的原因。