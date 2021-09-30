即將邁入10月，吠陀占星專家李靜唯老師分析10月運勢指出，由於木星、羅喉、火星、水星以及太陽五顆星的能量，在9月27日到10月19日水逆期間，同時都匯集在處女座，這樣的星相很有可能引發國際間破壞性的災難，10月15日後爆發力更強，讓人們疲於奔命。

李靜唯老師分析，9月27日水星開始逆行直到10月19日，水星在吠陀占星裡代表「資訊傳遞」，當10月2日水星從天秤座回到處女座時，會有很多資訊傳遞的不公開、不對等以及人際溝通的障礙產生。加上10月火星也在處女座，而逆行的木星跟凶星「羅喉」也同樣都合相在處女座，這樣的星象很有可能讓國際間因為訊息不透明、不公開，而產生嚴重紛爭，並僵化原有的爭議跟矛盾。

但值得慶幸的是，10月三顆社會性的行星：土星、木星、冥王星都同時在摩羯座恢復順行，摩羯座在吠陀占星裡代表國家政府跟大企業與國際組織，順行就象徵著國際間也會因此而建立一個新秩序。另外要注意，木星、土星雖然合相在摩羯座，而且也恢復了順行，但卻同時對巨蟹座產生了一個不好的相位，巨蟹代表家園，這樣的星相可能會對於房地產相關的行業帶來危機。

10月2日金星進入了天蠍座，能量低迷，同時與凶星「羅喉」和「計都」產生不好的相位，要特別小心金融與經濟泡沫化的危機出現。但由於木星順行後開始進入金牛座，金牛座跟金融經濟有關，面對10月的股票市場，還是可以留意一下好的標的，會有成長的表現，穩健的金融項目有機會在10月嶄露頭角，可以慢慢佈局或切入。

李靜唯老師分析，10月15日後太陽進入天秤座與火星合相，爆發力更強，國際間的動盪要更小心，大家記憶猶新的阿富汗事件，當時就是出現了這樣的星象，意謂著政府組織動力不足，領袖無法面對突發狀況。

還好，10月22日火星進入天秤座後，殺傷力的能量會趨緩，原本的衝突或是災禍將能夠得到喘息的機會，但火星對於摩羯座，也就是對於政府或是大型組織而言，還是可能會帶來各種突發狀況，讓原本強國之間的問題或組織間的衝突還是有可能繼續被干擾而出現大逆轉，要特別注意。