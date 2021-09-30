日本自民黨新任總裁岸田文雄，預料將成為第100任首相，民進黨北市議員張茂楠30日質詢，岸田文雄因了解到大陸的威脅而勝出，並直指台灣處在陸美對峙的最前線，認為台北市長柯文哲若繼續辦台北上海雙城論壇，是一大危險，要求取消。北市府回應，別扯政治，應保持經貿溝通管道，避免誤判。

張茂楠首先問北市府祕書長陳志銘知不知道自民黨新任總裁叫什麼？陳志銘答「我只知道有個岸字」，張茂楠怒罵，身為祕書長竟不知道全名，那北市府發言人陳智菡知不知道全名？陳智菡答「岸田文雄先生。」柯文哲市長室涉外事務總監周台竹也趕緊說「是岸田」。

張茂楠又問，知不知道岸田文雄之前做過什麼相關職務？陳智菡回「跟青年相關，青年局」，但張茂楠仍不滿意，痛批柯市府官員對岸田文雄不熟。

張茂楠說，岸田文雄說台灣處在陸美最前緣，因此認為不能太親陸，日本要形成保護，所以日本人選擇岸田，本來選前很多人覺得是河野太郎出線，但卻發現河野在大陸有很大的企業，台灣面對大陸的威脅，若柯文哲繼續舉辦台北上海雙城論壇，會有危險，要停辦。

他還說，大陸對台灣不友善，柯文哲要撇出親陸、抹紅、向大陸傾向的形象，就要適時向大陸說不，岸田文雄已成為勇者，希望北市府回去想這問題。

「別扯政治啦，仍應有經貿往來！」陳志銘說，今年沒辦，是因疫情，要看情勢。陳智菡說，這件事還要有很多考量。周台竹說，台灣雖跟大陸關係緊張，但仍應保持溝通管道，才能避免誤判。