水利署計畫將在台南將軍區青鯤鯓興建海水淡化廠，確保台南穩定供水，目前進入環評階段，迄今舉辦2場說明會，招致民意反彈；台南市長黃偉哲籲中央考量地方民眾、漁民、相關團體心聲，市府也會積極協助地方民眾、漁民漁會、相關團體與中央溝通協調，共創雙贏。

水利局日前召開台南海水淡化廠興建計畫，納入台南市地方建設需求研商會前會議，蒐集相關局處公所的地方建設需求，包括觀景台、道路改善、排水改善等，促請中央一併考量規畫。

水利局指出，今年上半年遭逢56年最嚴重乾旱，主要與去年6至9月集水區平均降雨量創歷史最低有關，台南也在2月25日即進入橙燈減量供水，黃偉哲呼籲中央透過多元供水，增加水資源開闢，穩定民生、農業及產業用水。

依水利署評估，傳統水源供應面對氣候變遷衝擊，海淡產水不受天候、降雨分布不均影響，可大幅降低供水不確定風險。水利署規畫於將軍區青鯤鯓建置海水淡化廠，每日產水規模為20萬噸，現已進入環評初審階段。

過程中，地方民眾、漁民漁會等相關團體持續表達對漁權影響、滷水排放是否影響漁獲量及要求豐水期海淡廠降載產水，協助漁民抽海水供漁塭使用、兼顧地方發展需求等心聲。黃偉哲要求市府各局處積極協助地方民眾、漁民漁會等相關團體向中央溝通協調。

此外，市府與水利署今也拜會漁會佳里區本會通說明台南海淡廠計畫，並請水利署深入評估排放滷水地點、離岸距離及有無汙染等，對西南海域影響，以確保不會影響漁民及漁業，並持續加強與漁民及漁會說明溝通，減輕漁民疑慮。