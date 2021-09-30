"The #Constellation class frigate will be notably larger and wider displacing hundreds of tons more than the Italian design from which it is derived."#FFG #Navy https://t.co/Zt8xpOLRsz — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 29 2021

新聞網站「The Drive」報導，美國官方先前發布報告，公開更多星座級（Constellation-class）神盾巡防艦的細節，包括該艦將比原版的「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）還大一號，為未來感測器和雷射武器做準備，且不會配備艦首聲納等。且美國海軍強調，相關設計改動應不會對成本或建造時程造成影響。

報導引述美國國會研究處（Congressional Research Service）近期公開的報告，稱星座級空船排水量6112噸、滿載排水量7408噸、長496.06英尺（約151.2公尺）、水線寬度59.38英尺（約18.1公尺）、全幅寬64.63英尺（約19.7公尺），與FREMM相比，空船排水量增加588噸、滿載排水量增加518噸、長度增加約24英尺（約7.3公尺）、水線寬度增加約3.5英尺（約1.07公尺），不過全幅寬度相同。

美國海軍無人與小型作戰艦計畫執行辦公室（PEO Unmanned and Small Combatants）表示，艦體尺寸增加是為容納更大的發電設備，並為未來升級預留空間。「The Drive」則指出，星座級的上層結構明顯與FREMM不同，且輪廓較低矮，將配備AN/SPY-6(V)3雷達和神盾戰鬥系統，未來則可能搭載雷射武器。而高功率雷達和雷射武器都是有名的吃電怪獸。

另外，星座級設計上缺少FREMM原有的艦艏聲納音鼓，代表美國海軍最後未選擇低波道船體陣列（low-band hull array）聲納，而是支持AN/SQS-62可變深度聲納，後者也預計成為濱海戰鬥艦（LCS）反潛作戰任務模組的一部分。

「The Drive」表示，雖然美國海軍目前僅計畫購買20艘星座級，但在中國大陸威脅增強和美軍推進分散式殺傷（Distributed Lethality）概念下，此數字可能進一步增加。針對外界擔心星座級計畫可能遭遇延宕，美國海軍強調，所有更動都由義大利國家造船廠芬坎特里（Fincantieri）提出，認為雖然艦體設計有所變化，但應不會對成本或建造時程造成影響。