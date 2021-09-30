為對抗地球暖化導致氣候變遷造成危害，台中市政府30日下午透過直播舉辦「降溫低碳論壇」，吸引超過15萬人次線上觀看，副市長令狐榮達表示，包括綠川、柳川、梅川等沿線河道及康橋水岸，近年來都以自然、生態、低衝擊設計，東大溪及筏子溪則設置水環境教育空間，顯示市府致力於打造水韌性城市。

令狐榮達指出，城市中最重要的3項要素是陽光、空氣、水，但受氣候變遷等因素影響，台灣今年春季嚴重乾旱，供應台中水源的鯉魚潭及德基水庫都見底，更執行了為期2個月的「供五停二」措施，直到夏天因西南氣流與颱風帶來大規模降雨，才使得旱災獲得緩解。

但料想不到的是，夏季颱風與西南氣流又帶來單日破千的驚人雨勢，德基水庫在短短幾個月從2％上升至86％，顯見中南部已出現「乾越乾、溼越溼」的氣候新常態。令狐榮達強調，面對這樣的極端氣候，相關單位更應該要超前部署。

台中市政府30日下午透過直播舉辦「降溫低碳論壇」，各單位集思廣益，盼思考水資源循環議題。(林欣儀攝)

他舉例說，波士頓查理斯河曾飽受民生及工業廢水污染，經過20年努力，達到防洪安全、水質改善、景觀營造的效益。反觀台中市，綠川、柳川、梅川沿線河道及康橋水岸等，以自然、生態、低衝擊設計，更配合節慶活動辦理水岸水舞；東大溪及筏子溪納入公民參與的機制並設置環境教育的空間，也透過活動積極促成地方團體或企業認養，讓民眾能更加親水、愛惜水環境。

台中市政府30日下午透過直播舉辦「降溫低碳論壇」，各單位集思廣益，盼思考水資源循環議題。(林欣儀攝)

水利署長賴建信表示，為因應氣候變遷帶來的影響，水利署從2017年開始針對全國五大流域進行風險評估，去年7月開始更就全國各流城、城市的供水可能產生情境進行模擬，以台中市來說，因地下水資源豐沛，每日約可產生13萬噸用水、占全市每日用水量10分之1，搭配Qwater淨水設備與營建工程開挖地下室所產生的水，可減少旱災帶來的衝擊。

市府指出，包括令狐榮達、秘書長黃崇典、永續發展、低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉及經發局副局長李逸安等人，以及環保局、水利局、都發局等人員都到場，針對各方面剖析台中韌性城市策略與作為，更全面思考水資源循環議題，盼讓台中市成為具備減緩與調適能力的韌性城市。