有10萬多個粉絲追蹤的「鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君」臉書粉專，是雲林縣文化觀光處長陳璧君本人經營，她在9月27日點入一通檢舉訊息通知後，粉專整個被竊走，駭客昨（29日）還用粉專開直播5小時，她寫信給臉書10多封信求助也無效。

陳璧君被張麗善延攬擔任文觀處長之前從事時尚業，2011年起經營fb粉專「鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君」，已有近10萬人按讚、10萬多名粉絲追蹤，還通過臉書驗證獲得藍勾勾。

「鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君」臉書粉專，雖然看得到，但已落入駭客手中，陳璧君失去管理權限。（周麗蘭翻攝）

陳璧君9月27日晚上7點多收到一封臉書訊息，以中英文告知她違反臉書使用規範，要求她必須於12小時內於聯結處進行回覆，文末附上同樣被檢舉的黃子佼、Melody等人30個名人、網紅名單。

駭客十分囂張，昨（29日）用粉專開直播5小時。（陳璧君提供）

陳璧君說，當她點入時，粉專居然瞬間消失，權限被移除，粉專頁面呈現2020年12月2日的發文，往後的發文全部消失，令她很錯愕，她趕緊透過臉書後台機制修改密碼重新登入但都無效，寫檢舉信函給臉書至今也無任何回覆。

她表示，駭客十分囂張，竟然在29日晚上6點開電競賽車直播長達5個小時，不少人留言、打Line問她何時開始玩賽車，她欲哭無淚，持續寫了10幾封檢舉信函給FB都沒下文。

陳璧君表示，她已到雲林縣警局備案並停用信用卡，很擔心駭客會以粉專做不法行為，現在的粉專不是她的，她也無法告知粉絲切勿上當。

陳說，臉書最近有一波駭客攻擊，台中市議員李中的1萬人粉專也是被同樣手法所害，據報導李中收到臉書的全英文通知他違反社群守則，當他點進連結後，1萬多人的粉專瞬間消失。

陳璧君呼籲粉絲若收到類似連結切勿點擊，「鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君」目前落入駭客手中，不要輕信其發出的訊息。