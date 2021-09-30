和泰集團成立七十多年來，專注於汽車銷售、維修服務及汽車價值鏈整合，累計服務超過400萬名車主。面對全球經營環境的挑戰，積極從汽車公司轉型為移動服務公司，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更致力於服務有「移動需求」的所有顧客。為了開啟數位服務新紀元，一口氣推出和泰Pay、和泰Points、中國信託和泰聯名卡並全面上線。

和泰表示，2014年起，集團推出iRent，目前已成為全台最大共享汽車業者；2020年底推出yoxi乘車派遣服務，透過以上服務，持續滿足顧客各種移動的需求，實現Mobility as a Service（MaaS）的願景。為了持續提升消費者服務體驗，再打造三大數位新服務「和泰Pay」、「和泰Points」，以及「中國信託和泰聯名卡」，從過往以「車」為中心轉變為以「人」為中心，進一步向MaaS+發展，結合各種移動服務及數位工具，打造更完整的集團數位服務生態系。

登入和泰集團會員並完成信用卡綁定，即可在已串聯「和泰Pay」的服務內輕鬆消費，出門免帶錢包，手機即可完成支付，且一卡綁定多通路支付，免重新綁卡，輕鬆漫遊和泰集團生態圈。首波已導入和泰Pay的服務包含My Toyota APP（原驅動城市）、 TOYOTA官網、LEXUS Plus APP、 LEXUS官網及yoxi APP及官網。

此外，和泰集團整合既有點數推出「和泰Points」，藉由統一發行與兌換的點數，提供集團會員最優消費回饋，並增加和泰集團與消費者的互動頻率。自明（10月1日）起，消費者於TOYOTA、LEXUS服務廠消費即可累積和泰Points，並可使用點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品。而除了線下的點數使用通路外，和泰亦與連鎖便利商店合作，推出線上的「和泰Points兌換區」。消費者可快速兌換便利商店商品券後，前往實體門市領取商品。明年，和泰集團更將推出和泰商城，提供顧客豐富多元的商品選擇，打造更完整的服務生態系。

和泰集團與中國信託銀行聯手發行中國信託和泰聯名卡，並引領汽車產業，推出創新購車全額數位支付專案，使用「和泰Pay綁定中國信託和泰聯名卡」購車，消費者免負擔手續費，還可享有支付車款1%之和泰Points無上限回饋；中國信託和泰聯名卡再享集團內通路最高6%和泰Points消費回饋（yoxi），持卡於TOYOTA、LEXUS服務廠消費亦享最高5%、5.5%高額回饋。iRent租車使用和泰聯名卡亦享最高3%點數回饋。不僅如此，於指定量販/加油/旅遊/海外通路也有最高2%和泰Points回饋。

此外，卡友於全台TOYOTA、Lexus、HINO享板噴工資定價9折；全台和雲行動服務門市租車最低5折；新註冊iRent會員更可享免費時數2小時。「和泰Points」1點等於1元，可折抵回廠維修保養、精品等費用，有感優惠回饋，消費者使用更便利。