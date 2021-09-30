日本執政黨自由民主黨昨天選出前政調會長岸田文雄出任新總裁，岸田已著手安排黨內新人事，屬意總裁選舉時的對手高市早苗出任自民黨政調會長、河野太郎任宣傳本部長。

決定日本新任首相的自民黨總裁（黨主席）選舉結果昨天出爐，64歲的岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在預計10月4日登場的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

岸田正安排黨務一級主管人事，被稱為「黨四役」的黨內4個重要職務，包括幹事長、總務會長、政調會長與選舉對策委員長及多名幹部人選已大致定案，預定明天正式決定。

日本放送協會（NHK）報導，岸田擬幹事長由稅制調查會長甘利明接任。甘利明現年72歲，選區在神奈川縣13區，當選12屆眾議員，在黨內屬於麻生派，歷任經濟產業大臣、行政改革大臣、自民黨政調會長等職務；這次總裁選舉甘利明早早表態支持岸田，並擔任岸田選舉對策本部顧問。

總務會長擬由54歲的眾議員福田達夫出任。福田是群馬縣4區眾議員，當選3屆，屬於細田派，父親是前首相福田康夫。

政務調查會長擬起用總裁選舉的競選對手高市早苗。高市今年60歲，選區在奈良縣2區，當選8屆眾議員，黨內沒有派系。高市這次在總裁選舉第二輪投票與岸田合作，助岸田上位，且與前首相安倍晉三走得近，岸田盼藉此安定政權。

選舉對策委員長擬由前奧運大臣遠藤利明出任。遠藤今年71歲，在黨內屬於谷垣集團，選區為山形縣1區，當選8屆眾議員，本次總裁選舉擔任岸田的選舉對策本部長。

在「黨四役」之外，岸田屬意國會對策委員長由岸田的推薦人之一、隸屬細田派的眾議員高木毅出任；組織運動本部長由竹下派的前經濟產業大臣小淵優子出任。

另外，岸田本次總裁選舉最主要的競爭對手、行政改革大臣河野太郎，岸田擬任命為宣傳本部長。