伸港鄉中華路又見剩餘土方堆積比人高，引起附近住戶的憤怒 。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港鄉中華路又見剩餘土方堆積如丘，引起附近住戶的憤怒。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港鄉中華路又見剩餘土方堆積如丘，引起附近住戶的憤怒。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港鄉中華路又見剩餘土方堆積如丘，附近住戶憤怒，廢土到處流竄，風起揚塵，空品遭透，彰化縣聯合稽查小組深入追究，該土地是都市計畫內的住宅區，是否開罰，還待進一待調查，至於農地濫倒廢土，違反區域計劃法，今年從1至8月累計62人次，開罰558萬元。

北部大型工程激增，加上新北整頓廢棄土方堆置場，廢土無處可去，全台到處流竄，彰化縣今年被濫倒嚴重，不僅芳苑魚塭被填平，各鄉鎮也都一再發現農田或空地突然長成土丘，驚訝這股歪風何時能止？

議員賴清美再度接獲陳情，伸港中華路的一處空地也被堆滿土丘都比好幾個人高，附近住戶不平，卡車進出說要填土蓋房子，結果土方一堆好幾個月，每次一颳風，塵土飛揚就得吃沙，至今束手無策。

彰化聯合稽查小組出動了解，屬都市計畫區的住宅區，是否開罰，還要找地主進一步了解。

環保局長江培根表示，廢土、營建土方流竄越來越嚴重，至今沒有統一法規，要阻止入侵，只能廢清法第九條規範，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查，加以攔查。

如果已濫置成事實土丘等，難以「廢棄物」來認定開罰，只能依改變地貌、違法土地使用分區，舉報、鑑定，依違反區域計畫或都市計畫法來開罰。

目前，地政處依違法區域計畫法，今年1至8月計62人次、開罰558萬元。彰化縣警察局及環保局單是9月1日至26日止，違反廢清法處分30件合計180萬元、移送地檢署偵辦案件共5件22人、取締砂石車各類違規508件。

罰則低，業者為了找出口，廢土流竄依舊瘋狂地前仆後繼，江培根建議，中央也要針對廢土、營建土方要立專法，建立申報平台，才利後續追蹤管理。