李千那、黃尚禾、歐斯卡30日出席沉浸式劇本遊戲記者會，李千那一襲貴妃古裝華麗亮相，會後受訪再次問起她感情事，李千那仍表示以「工作為重」，但也意外透露身邊有一名守護很久的追求者，「認識有一陣子了...可能有3、4年吧，好好當朋友就是（我們）一種默契。」

李千那與是元介爆分手後，卻被週刊拍到是元介提著炸雞進入她住所，兩人關係看得外界霧煞煞，李千那昨天出席新戲記者會時被問此事，表示與是元介「已是過去的事」，雖強調自己目前單身，但仍預留伏筆「兩人互相祝福，一起往前走、往前看」。沒想到她今天再被問感情，出乎意料自爆身旁有「大仁哥」，且對方身份「應該不算是圈內人」，與前一天的反應大不相同，似有意與是元介做切割。

李千那前陣子感情觸礁，又遭遇疫情影響工作，這段時間陷入低潮，她心情不好時就向家人訴苦，兒女也會給予安慰，她說：「他們給我抱抱就很棒了，也會靜靜地當個傾聽者，我會努力用自己的方式繼續往前走，用工作行程填滿生活，做我該做的事情，謝謝大家關心，我很樂意分享幸福、工作狀態。」她也透露7月自組新公司處理自己的演藝工作，接下來除了戲劇、舞台劇演出，也將陸續推出新單曲、專輯。