入口大廳高達13米鋼構結合紅磚的造型磚牆。(曹婷婷攝)

大台南會展中心外牆呈現台南特色，相當雅致。(曹婷婷攝)

斥資20億元、耗時3年興建的大台南會展中心，9月30日宣告完工，後續將點交給經濟部；至於備受矚目的首檔展覽，確定由工商時報主辦的「2022台南自動化機械暨智慧製造展」搶得頭香，且目前招商已額滿，揮出漂亮第1棒。

緊鄰台南高鐵站的大台南會展中心，具備展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多元功能，預計農曆年前可望啟用。工務局指出，工程歷經3年施工，期間遇到南部缺工潮、疫情造成物料供應延遲等，一度擔心工程恐將延宕至明年，所幸，仍如期於今年完工。

台南市長黃偉哲說，期待大台南會展中心未來結合台南發展優勢與在地文化，站穩腳步，尤其，沙崙智慧綠能科學城相關建設陸續到位，大台南會展中心也將啟用，將開啟台南地區經濟、就業發展的另一段里程碑。

經發局產業發展科指出，明年打頭陣的「2022台南自動化機械暨智慧製造展」，目前已知招商攤位超過600格，廠商反應相當熱烈，也為大台南會展中心日後辦展打了一劑強心針。

大台南會展中心分成會議棟、展覽棟、停車棟，展覽棟規畫601個展覽攤位，會議棟3樓則提供1000人（可分隔4間250人）、800人（可分隔500及300人）會議室各一間做為大型商務會議或宴廳使用，一樓除主入口外，尚有餐廳及5間100人及三間20人等小型會議室空間可供彈性分隔使用。停車棟可容納小客車550輛及戶外廣場提供250輛彈性使用、機車計464輛。

工務局表示，大台南會展中心屋頂打造為鯤鯓造型，搭配台南古蹟般紅牆斑駁歷史感，希望營造有別於一般傳統的會展中心既定印象。此外，入口大廳陳設13米鋼構結合紅磚的造型磚牆，建築特色曾獲2019年國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎肯定。