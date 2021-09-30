曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，昨（29日）驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被羈押，消息一出震撼實況圈，隨後他更被網友起底3天前在自己YouTube頻道影片，疑似多次在實況中低頭「偷吸」，令網友直呼太扯！

Toyz從電競選手轉型YouTuber成功，頻道「Toyz」吸引超過64萬粉絲追蹤，也因此他因涉嫌販毒被捕一事，也格外令粉絲震驚不已，不敢相信月收入至少超過150萬的他，竟然會挺而走險幹出違法之事。

Toyz被捕前的遊戲實況，被網友發現多次低頭疑偷吸。(取自Toyz YouTube)

隨後更有網友眼尖發現，Toyz被逮捕前幾日，還在實況中大剌剌地「偷吸」！？原來是Toyz本月27號在YT開直播期間，多次低頭，隨後畫面飄出大量白煙，而他抬頭後更不斷抿嘴，詭異之舉引爆網友熱議，「7:20:52 有料」、「扯」、「鬼之細節」、「人家不能把精油水氧機放桌子底下484」、「話說直播的影片有看到他低頭然後吸，吐出白煙，不知道是電子菸還是是真的…」。

在實況圈人氣網紅的Toyz劉偉健，近日因販毒被羈押，震驚大批粉絲，據悉，台中地檢署在偵辦毒品案時，藥頭咬出上手為Toyz，經指揮警方蒐證後，疑心他在網路上販賣大麻菸彈，遂於28日指揮彰化縣警局刑大，並在他位於新北市三重區住處搜得200餘顆大麻菸彈，將其帶回偵辦。警方懷疑他透過網路販賣大麻煙彈已有一段時間，由於他是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，交遊廣闊，不排除他供貨給其他人，正擴大追查中。

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