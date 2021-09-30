疫情期間實體課程改為遠距教學、戶外教學一律暫停，學生全都悶壞了，近期疫情趨緩，桃園市教育局昨公告，小學及國高中學校只要符合條件者可復辦戶外教學，10月中旬有3所高中打頭陣要辦公民訓練活動，學生報名狀況超踴躍，甚至有學校突破歷年參加人數。

教育局指出，國高中學校需完成疫苗接種第一劑期滿14天，即可辦理戶外教育，公民訓練活動、畢業旅行皆可舉行；國小則因學生未施打疫苗，以不過夜為原則，因此無法舉行畢業典禮。10月有3所高中要率先辦理跨縣市公民訓練活動，由於學校近期才會收到公文，陸續應該還會有學校復辦。

平鎮高中、桃園高中及大園國際高中將於10月中旬辦理公民訓練活動。平鎮高中學務主任吳明禧直呼，「嚇一跳，報名人數創下歷年最多，參加率破9成！」，原以為疫情期間參加率會下滑，沒想到卻反升，猜測是學生在疫情期間悶太久。他也表示，這次有和廠商協調減少課程中肢體接觸的活動，謹慎落實防疫規範。

桃園高中校長游文聰說，學生總數為756人，這次有717名學生報名，非常踴躍。校方表示，學生都很期待，這次活動地點與往年相同，選在場地大的苗栗縣香格里拉樂園，依防疫規定限同班學生4人1帳，現在正在和廠商討論課程，既要有教育意義也要符合防疫要求。

大園國際高中校長朱元隆指出，學校是第一所施打BNT疫苗的學校，一定可以符合第一劑滿14天的規定，目前還在重新調查學生參加意願，過去公民訓練地點都選在新北市福隆海水浴場，較為不同的是以往8至9人同住1間小木屋，但為符合防疫規範將改為4人1個帳篷，要看學生能不能接受。