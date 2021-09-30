不斷警告股市出現泡沫跡象的投資公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）表示，美股現正處於比1929年大崩盤前更瘋狂的巨大泡沫(magnificent bubble)中，而市場就像不死的吸血鬼，對任何壞消息都不屑一顧。

葛拉漢28日在CNBC的訪問中提出警告表示，股市泡沫的終結就像殺死吸血鬼一樣，因為市場是如此地自信，對任何壞消息都不屑一顧，但這種情況不會一直持續下去，預計未來幾個月會出現大幅下跌。

葛拉漢說，現在美股正處於「巨大泡沫」，在他看起來，這比1929年大崩盤和2000年網路泡沫前更瘋狂，標準普爾500指數在未來幾個月可能會跌10%甚至更多，包括迷因股、特殊目的收購公司（SPAC）以及加密貨幣尤其明顯。

葛拉漢指出，這種吸血鬼般的股市可能會持續一段時間，「市場太過樂觀了，即使數據相反，就像今天這樣，市場也不屑一顧」，而忽略周遭的負面新聞，對於利率開始上升，聯準會（Fed）開始討論縮減購債，「市場也只是聳聳肩而已」。

葛拉漢也說，自2020年6月股市處於泡沫以來，標普500指數已上漲近40%，沒有人能準確預測泡沫何時會破滅，但「現在任何時候」都有可能發生。