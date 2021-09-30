新北市八里區賢三街及賢二街交叉口的南山公園，近日改造完工，原設備老舊及環境隱蔽，變身為視線通透的無障礙寬闊林道，更增加遊戲設施，提供親子遊憩空間。（八里區公所提供）

新北市八里區賢三街及賢二街交叉口的南山公園，近日改造完工，原設備老舊及環境隱蔽，變身為視線通透的無障礙寬闊林道，更增加遊戲設施，提供親子遊憩空間。（八里區公所提供）

新北市八里區賢三街及賢二街交叉口的南山公園，近日改造完工，原設備老舊及環境隱蔽，經市府與議員鄭戴麗香、蔡錦賢、鄭宇恩、陳偉杰等四位議員共同補助經費，歷經半年，變身為視線通透的無障礙寬闊林道，更增加遊戲設施，提供親子遊憩空間，在地里大崁林秀真里長更邀集志工熱心認養，期待長期維持南山公園美麗景象。

八里區長陳炳仲表示，南山公園面積約2700平方公尺，公園緊鄰大崁國小及住宅區，是長輩及孩童重要的休憩空間，但因設備老舊、空間配置不佳及園內樹木生長過於茂盛，讓陽光無法照射園內，再加上原本環繞園區的中式宮廷小橋流水設備損壞，沿線步道也高低不平，相當不利於長者及行動不便民眾使用，經由八里區公所與在地里長多次會勘後，也獲得鄭戴麗香、蔡錦賢、鄭宇恩及陳偉杰四位議員共同經費補助，總計投入600萬元，進行公園整體改造，提供民眾安全友善的親環境公園。

八里區大崁里林秀真里長表示指出，原本南山公園，因空間環境不佳且園區內樹木茂盛，導致蚊蟲太多，里民很少前往使用及運動，感謝區公所及四位議員的協助，這次完成改造後，還沒完工就有許多里民一再詢問何時可以使用，滿心期待開幕的這一天。區長陳炳仲說到，這次公園完工後，結合大崁里熱心的環保志工隊共同簽訂社區環境共同維護合作備忘錄，希望透過在地里民投入自主清潔與維護，凝聚社區共同維護意識，能共同維護與巡守，長久維持這一片美麗的公園。

八里區長陳炳仲表示，這次改善經過重新規劃，保留原本綠意盎然的樹蔭，但修剪移植過多的喬木，讓陽光可以照射公園各處，從公園外圍也可以直視公園內部的情形，看起來相當通透、安全；昔日不平整的鋪面及狹窄的入口，經過多次討論，鋪面改用特色高壓地磚，改善高低的落差，將入口處的寬度加寬，使行動不便民眾可暢行無阻，同時增設簡易的兒童設施及體健設施，區長表示，希望南山公園啟用後，里內居民可以多多利用，相揪運動散步，增強體健。