大陸能耗雙控、限電限產衝擊顯現，9月官方製造業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線，刷新19個月低點。生產和新訂單指數均跌入萎縮區域，同時，原材料購進價格和出廠價格指數雙雙升至4個月高位。專家指出，在供需兩端放緩同時，價格指數持續抬升，大陸經濟「類停滯性通膨」風險上升，經濟下行壓力明顯增大。

大陸國家統計局今(30)日公布9月製造業採購經理指數（PMI）為49.6％，低於上月0.5個百分點，降至臨界點以下，也是2020年3月以來的最低點。

據路透援引中原銀行首席經濟學家王軍分析稱，企業生產經營活動全面由擴張進入收縮，中國經濟進入到一個前所未有的「非典型停滯性通膨」時期。他解釋稱，就是一方面有明顯的增速放緩跡象，但還是正增長；同時也有明顯的物價上漲發生，不過主要集中在上游原材料和工業品領域。

從分項指數來看，供需兩端放緩，9月生產指數降至49.5，亦為去年2月以來最低水準，也是19個月以來首次跌入萎縮區域；需求呈現較為明顯的回落跡象，新訂單指數連續兩個月處在50下方，連降4個月至49.3；新出口訂單連降5個月至46.2。

與此同時，價格指數雙雙上升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.5和56.4，高於上月2.2和3.0個百分點，均創下4個月高點。

中國物流信息中心分析稱，PMI放緩內在影響因素主要是國內外需求增速趨勢性放緩，企業生產動力減弱，外在影響因素是能耗雙控政策的實施，部分地區耗能較高的基礎原材料企業生產經營有所下降。

界面新聞援引粵開證券研究院副院長、首席宏觀分析師羅志恒分析稱，除製造業本身外，需求走弱也在很大程度上對製造業產生負面作用。現在的情況是居民就業和收入預期都不穩定，這進一步影響到消費增長和需求，最終拖累了生產。

此外，羅志恒指出，政府對房地產市場的嚴格調控也會帶動製造業相關生產下降；海外經濟恢復放緩，疊加海運運力緊張和運費上漲，可能令中國出口增速從高位回落。

同時，今（30）日公布的9月財新中國製造業PMI上升0.8個百分點至50.0，雖落於榮枯線上，但仍為17個月來次低。這一走勢與國家統計局製造業PMI並不一致。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月財新中國製造業PMI恰好落於榮枯線上，經濟下行壓力依然較大。一方面，新冠疫情對製造業需求、供給、流通的影響還在持續，海外疫情和運力緊張導致外需拖累總需求，疫情管控對物流的阻斷依然明顯，內需有所分化，中間品和投資品需求較好，消費品需求疲弱，折射消費者購買力的不足。

另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持續高企，限產措施亦對生產形成制約，進而擠壓就業，並最終弱化了需求。有鑑於此，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。