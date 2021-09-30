成立40年的信義房屋憑藉多項零碳永續的具體作為，2021年再度獲得天下雜誌評審一致肯定，已是連續15年獲天下雜誌「天下永續公民獎」，位列全台ESG表現最佳的企業之一，信義房屋致力減碳的腳步不停歇，今年更加入台灣永續能源研究基金會所組成的「淨零排放聯盟」，宣示2030年達到信義房屋100%淨零排放(Net Zero)目標，以實際作為淨零減碳，誓言為地球多留一點綠。

「天下永續公民獎」於9月30日舉行頒獎典禮，該獎項吸引超過200家台灣最具指標性企業參與，而全球疫情時代也讓環境永續成為ESG當中最受矚目的項目，評審團指出：信義房屋從本業核心職能出發，永續步伐始終圍繞人與環境，推行17年的社區一家計畫接軌SDGs，培力社區自造永續家園，更創產業之先在環境領域持續永續，承諾2030年達成100%使用綠電，為房仲業開創零碳服務的綠色願景。

信義房屋表示，近年來透過購買綠電的方式，今年已使17家碳中和門市每年可以減少超過20萬公斤的二氧化碳排放量，成為全台首家直接使用綠電達到門市碳中和的房地產業者，同時進入偏鄉為部落免費將耗能燈管更換成新式T8LED燈管，更是全台第一家獲得全球最大的碳揭露平台CDP(Carbon Disclosure Project)領導等級認可(A-)的不動產企業，與台積電以及玉山銀行等15間大型企業並列領導等級。

今年六月信義房屋更與多家大型企業一同加入由財團法人台灣永續能源研究基金會所組成的「淨零排放聯盟」，號召各大組織、企業之總部和辦公室，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零排放概念。近程目標希望可以在2025年達到信義房屋40%使用綠電、中程目標在2030年達到信義房屋100%使用綠電，並且2050年達到全信義企業集團100%使用綠電的永續目標。

信義房屋進入桃園復興鄉比亞外部落更換節能燈管，節能減碳又照顧老人的視力健康。(圖/信義房屋提供)

深根全台鄉鎮已邁入40年的信義房屋，為將永續的理念影響至社區居民，今年透過長達17年的社區一家計畫，以「在地行動，接軌國際」的理念，協助社區將日常的行動與聯合國永續發展目標連結，與社區、社群共同協力思考如何將計畫內容方案納入其中，並透過共同倡議與學習，促進社區永續發展，放大更串連企業以及供應鏈各界重視氣候危機與自然環境浩劫議題，一同創造永續好生活。