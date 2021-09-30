新北市板橋警分局今（30日）辦理「110年板橋民防中隊常年及幹部訓練」。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局今（30日）辦理「110年板橋民防中隊常年及幹部訓練」。（板橋警分局提供）

為增進民力協勤技能、提升團隊運作效率，新北市板橋警分局今（30日）辦理「110年板橋民防中隊常年及幹部訓練」，召集板橋民防人員計159名實施講習，為因應防措施、降低群聚風險，將參訓人員分散於各派出所，再以視訊方式和分局本部連線施訓，課程中講授執勤經驗、熟悉執勤技巧、提升執勤安全，內容豐富有趣，紮實訓練以強化民防人員執勤時的應變能力，進而保護民眾及自身安全。

局長黃宗仁一向重視「五力」對於警政工作的貢獻與協助，特別在今天與副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨連袂前往板橋分局講習會場與受訓民力學員見面，會中阿仁局長情真意切的表達及慰勉民防人員常年辛勞及無私的為地區治安貢獻己力，吳大隊長也頒發獎勵慰問金，感謝大家在疫情期間的辛勞。

黃宗仁強調，社區治安的維護，除警力外，民力更是相當重要的一環，特別是協勤民力最了解居家週邊的治安狀況，能隨時提供最新、最快的情資予警方做各種警力的部署與規劃，把有限的警力運用在最需要的地方，藉由警民合作共同維護治安，發揮犯罪預防的最大成效，為民眾提供最安心、最安穩的生活環境。