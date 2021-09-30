桃園街頭藝人9月1日起從甄選制改為登記制，過去招考的盛況將不復見。（蔡依珍攝）

桃園街頭藝人9月1日起從甄選制改為登記制，但仍要繳規費才能取得證照，且2年還要換證，還有表演時間跟場地限制，認為遭刁難，文化局解釋，因場域免費提供但仍要管理，2年200元負擔應不大，且因桃園多住商混和，擔憂揚聲器擾民才有時段限制，未來若管理辦法成熟將推動自治條例。

議員彭俊豪說，雙北的街頭藝人制度，都沒有限定表演時間，只要表演場地單位同意，區域跟時段都可以協調，桃園卻限定9點到18點，但實際還是要看表演場地意見，規範顯得多餘，且台北改為登記制後，原取得活動許可證的街頭藝人免繳規費，桃園每登記1次限2年，換證還要繳錢，應該給原有街頭藝人禮遇，並希望加速推動北北基桃街頭藝人登記一證通用。

彭俊豪也提到，淡水老街的街頭藝人文化，讓逛老街不再只有吃美食，可以為了看表演而前往，有助商圈發展及地方特色文化，但桃園實務上有很多場域擔憂表演團體不符合需求，不願開放成為公告展演場地，建議文化局建立獎勵制度培養優秀表演團體，並主動媒合表演場地，建立桃園的街頭藝人文化。

議員陳萬得也說，要把街頭藝人留在在地，否則桃園仍會是文化沙漠。郭麗華則說，宗教寺廟慶典結合街頭藝人有成效，希望持續跨局處合作，像是開放機場捷運站體場域。議員黃婉如、周玉琴則擔憂登記制會造成劣幣驅逐良幣，2人都開玩笑分別說自己可以像肥皂箱街頭演說，或是發揮素描天分幫選民繪畫，建議訂定自治條例，讓管理更為完善。

文化局長莊秀美解釋，因高等行政法院判決認為甄選制剝奪人民言論自由和工作權，全面改由登記制，回歸市場機制，不諱言街頭藝人生存倚靠觀眾打賞，希望培養觀眾打賞習性，街頭藝人就會更蓬勃發展。她也提到目前桃園有112處可供街頭藝人免費展演的場域，因僧多粥少，以管理辦法賞罰分明，且因桃園多住商混和，擔憂揚聲器擾民才有時段限制，強調登記制上路不到1個月，目前仍在磨合期，待成熟後會推出自治條例。