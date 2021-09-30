基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨秘書長林錫耀、立法院副院長蔡其昌、台中立委張廖萬堅、黃國書、何欣純，都已經表態挺陳柏惟。對此，媒體人韋安直言，此舉，無疑會把白色力量引進戰局「害死3Q」，讓罷免案成功率，大幅增加。

國民黨主席當選人朱立倫今展開謝票行程，來到嘉義縣被問到刪Q，朱批台灣基進黨立委陳柏惟不關心民眾關心的議題，整天搞這種五四三，難怪民眾都要罷免他。（圖／呂妍庭攝）

國民黨主席江啟臣29日向民進黨喊話，若挺陳柏惟，就是挺萊豬進口、不讓人民打疫苗、支持髒話爆粗口，這要如何挺下去、要如何對民眾交代。江啟臣透露，有很多沒有黨派立場的父母，看到充滿意識形態又爆粗口的陳柏惟，私下默默支持罷免。民進黨過去常說國會是人民的，既然如此就應照民意走，對於違反民意或跟隨民意的民代，就由人民來公決。

將接任黨主席的朱立倫今(30日)到嘉義謝票則強調，陳柏惟身為一個立法委員，應站在民眾這一方、反映民意，不可以讓民眾沒有疫苗、吃萊豬，不關心民眾紓困議題，整天搞得這種五四三，難怪民眾都要罷免他，周日他會到刪Q總部跟台中海線民眾站在一起，為志工加油打氣。

對於陳柏惟罷免案，媒體人韋安同日在臉書發文表示，民進黨中常會近日表態力挺3Q，他認為，此舉，無疑會把白色力量引進戰局，害死3Q。韋安說，本來柯文哲年輕、高學歷，網路活躍支持者，不一定對罷免案有興趣。但綠營高調挺3Q。柯與綠營已殺紅了眼，他的支持者，也會因為「凡民進黨支持的，就反對。」讓罷免案成功率，大幅增加。