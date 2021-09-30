大陸國台辦今天（30日）傍晚發出一篇長文，題為〈國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀「獨」發表談話〉，以發言人名義點名吳釗燮為「頑固台獨分子」，重話砲轟其近日言行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字，並且強調：統一是正道，「台獨」是絕路。

談話全文如下：

一段時間來，頑固「台獨」分子吳釗燮借各種場合、以各種方式瘋狂散布「台獨」言論，不顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際上到處兜售台灣是「主權國家」的謊言；無視國際關係基本準則，歪曲攻擊聯合國大會2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則；打著經貿合作、學術交流等旗號，衝撞加入聯合國等國際組織及其活動和區域經濟合作機制；掩蓋「台獨」是挑撥兩岸對立、製造台海緊張根源的事實，誣構所謂大陸「脅迫」，妄圖逃脫罪責；以所謂「民主自由」為幌子，欺騙輿論，勾連國際反華勢力，為謀「獨」分裂行徑打掩護。吳釗燮的上述「台獨」分裂行徑是徒勞的，只會積累其罪行。

必須指出，台灣是中國領不可分割的一部分，從來不是一個國家。無論吳釗燮之流如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實和法理基礎。

一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。今年是聯合國大會2758號決議通過50週年。1971年10月25日第26屆聯合國大會通過的2758號決議，恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。這一決議體現了聯合國憲章和宗旨，從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，標誌著一個中國原則在聯合國這個最重要、最具普遍性的政府間國際組織中得到了確認。目前，全世界180個國家與中華人民共和國建立了外交關係，它們都承認一個中國原則，並且承諾在一個中國的框架內處理涉台問題。

吳釗燮之流上竄下跳為台參與世界衛生大會（WHA）、加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等叫囂，是在公然挑戰國際社會一個中國原則。中國台灣地區對外交往、參與國際組織和區域經濟合作機制必須以一個中國原則為前提。我們堅決反對台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，堅決反對民進黨當局以經貿為由進行謀「獨」活動。我們了解台灣同胞對參與國際活動的想法與感受，只要堅持一個中國原則，就可以作出妥善安排。但極少數「台獨」分裂分子企圖以「參與國際活動」謀「獨」，是絕無任何可能的。

當前兩岸關係緊張動蕩，完全是民進黨當局謀「獨」挑釁造成的。我們不斷推進兩岸關係和平發展、融合發展，全心意為台灣同胞辦實事做好事解難事。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。但對各種形式的「台獨」分裂活動，我們當然絕不手軟。所謂大陸「脅迫」根本是無稽之談。

吳釗燮之流口口聲聲講所謂「民主自由」，事實是「台獨」勢力在島內大搞綠色恐怖，幹著打壓異己，箝制言論的勾當；無論是所謂的「共同價值」還是「理念相近」，不過是「台獨」勢力的把戲而已，企圖勾連外部勢力、為外部勢力充當棋子、甘當炮灰，不惜將廣大島內同胞的福祉綁上戰車。

吳釗燮所言所行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字。正告吳釗燮之流，統一是正道，「台獨」是絕路。在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種「台獨」勢力猶如秋後的螞蚱，各種「台獨」言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲，幾聲抽泣」而已。