新北市政府林口警分局今（30）日下午辦理林口民防中隊幹部常年訓練，警察局長黃宗仁親自到場主持，副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨及分局長陳忠龍出席參與，席間並由民防大隊長吳建亨致贈慰問金，嘉勉林口民防中隊長期協助地方治安，為地方付出無私奉獻。

民防大隊長吳建亨致贈慰問金，嘉勉林口民防中隊長期協助地方治安，為地方付出無私奉獻。(林口分局提供)

警察局長黃宗仁開頭先是開心與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部份亦為六都第一！」的喜訊，另外也表示新北警面對非洲豬瘟、新冠疫情等重大事件步步進逼，從以往有形的犯罪者到面對無形且更惡毒的病毒，整個團隊不分你我，即時投入疫調等作為，發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務。而疫情期間民眾因防疫之故，相關宅經濟模式崛起，也讓詐騙集團趁隙而起，詐騙件數倍數成長，民眾受害情勢嚴重。他特別強調，在疫情嚴峻期間，民眾窮於生計困頓之際，詐騙集團泯滅人性，還持續危害社會，騙取人民血汗錢，實在可惡至極！然而，我們打擊詐騙的決心絕不容質疑，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全。

局長黃宗仁更勉勵義警民防同仁「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，幸好有民防人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力。(林口分局提供)

局長黃宗仁更勉勵義警民防同仁「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，幸好有民防人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力，對於轄內治安維護工作全心投入，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。

林口分局長陳忠龍表示，社會日新月異發展迅速，網路上的訊息傳遞迅速，資訊量爆炸，當中潛藏諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態，若僅靠警察執行恐有不足，因此只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中協勤民力就是重要的溝通橋樑，特別是民防、義警深入社會各角落，最了解轄區相關治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。