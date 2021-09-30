國民黨立委賴士葆。（資料照片）

調查局日前調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，筆錄遭證人竊走，調查局長呂文忠昨赴立院進行專案報告時致歉表示，這是個別調查官的行為，但已造成調查局形象傷害；他更直白地說，調查站散布全國各地，「樹大必有枯枝，人多必有白痴，很難說沒有違法亂紀」，一定會依法處理。國民黨立委賴士葆則認為，說出眾多調查官員當中必有白痴是嚴重的失言，犯錯就虛心地檢討追究改進，調查局長就不要再節外生枝找藉口了。

賴士葆在臉書直言，一群烏合之眾容或有白痴，身為調查局長輕率地說出眾多調查官員當中必有白痴是嚴重的失言，調查官必須通過國家考試，如果白痴都可以考上，我們的文官考試制度就大有問題了。分析兩件調查局為人詬病兩個案子都是內部管理的問題，長官難辭其咎，絕對不是調查官白痴弱智的行為。

他並舉兩例為證，一為航基站組長徐宿良從2012-2020期間經辦毒品犯罪，竟然自己化身為毒品罪犯，6次勾結毒梟用化學物品掉包毒品轉賣，內神通外鬼與黑道掛勾，不法金額3.6億元，個人獲利1.68億。白痴不會將維護國家安全的調查局神聖招牌變成毒品轉賣中心，這是利令智昏的奸巧。最離譜的是林全當行政院長的時候，徐宿良還獲頒緝毒有功獎狀。

另外一案例為南機站調查立委政治獻金的案子結束後，證人趁著調查官在滑手機的時候，竟然將筆錄和提示證據資料偷偷攜帶出去通風報信交給該名立委，女調查官還以為少印一份筆錄，事情爆發才知被證人偷走。這分明是調查官辦案態度輕忽，對人事物都不夠嚴謹才犯的錯誤，這是道地的管理鬆散疏失。

賴士葆強調，錯就虛心地檢討追究改進，調查局長就不要再節外生枝找藉口了。