台74線擬在六順橋以南，增設南向入口匝道，進入用地取得階段，30日市府交通局召開大里東昇里路段，用地取得作業第一次公聽會，會中土地所有權人意見四起，市議員李天生指出，公聽會沒有提供工程徵收範圍、徵收面積、道路設計等資料，甚至有地主沒有接到開會通知，作業草率。

高工局規劃於台74線26K至30K處增設一座南向入口匝道，由六順橋以南沿環中東路往南連接台74線主線，全長約526公尺，希望舒緩136線道車流，減少繞行距離並分攤太平南入匝道車流，提升民眾通行便利，改善周邊道路交通壅塞現象。

交通局30日召開大里東昇里路段用地取得作業第一次公聽會，會中土地所有權人紛紛提出意見，有指該項工程沒有急迫性，未來只會造成平面道路嚴重堵車、有主張設法改道，避免徵收私有土地、有希望納入擴大大里都市計畫區段徵收範圍，分配土地、也有人要求提高土地徵收價格。

到場關心的市議員李天生指出，公聽會沒有提供工程徵收範圍、徵收面積、道路設計等資料，讓土地所有權人搞不清楚狀況，甚至還有地主沒有接到開會通知，指責主辨單位作業草率，要求下次公聽會應該準備完整資料，同時主張該處雖然為農地，不過已經劃入都市計畫範圍，應該以建地價格辦理用地取得，避免造成地主損失。

交通局表示，將把地主意見納入研議，並準備道路設計、用地徵收等相關資料後，召開第二次公聽會進一步溝通，同時委託不動產估價師查估市場正常交易價格，採取協議價購方式辨理用地取得，至於地上物補償費，則將會派員前往現場查估計算。