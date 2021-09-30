屏東縣高樹鄉驚傳恐怖挖眼案！有精神病史的50歲楊姓男子，因不滿遭到潘姓女超商店員提醒戴好口罩，竟失控徒手暴打潘女頭部、強挖眼睛，造成潘女可能因此失明。據了解，潘女因為個性內向，到超商工作後敞開心胸，還交到了男朋友，2人已經論及婚嫁，沒想到卻遇到這劫難，親友相當不捨，二哥甚至氣到想衝去挖楊男的雙眼報復，但遭到阻止。

據悉，楊男10多年前發病，但其母無奈說，兒子先前遭強制送醫後，在醫院治療都很好，一回到家認為自己沒病，不願按時吃藥，現在50歲了根本管不住，有次缺錢買菸又要不到錢，竟然對她動手，聽到兒子傷人消息，楊男老母表示「很沒辦法」，真的沒錢賠償受害者。

楊男是地方頭痛人物，村民說他曾因路旁犬隻朝他吠叫，竟發怒狠挖小狗雙眼並咬死小狗，當地人從此以「咬狗ㄟ」稱呼他，互相提醒不要惹他。而楊男6月底才在早餐店拿刀割傷七旬老婦脖子，被送醫強制治療，但短短1個半月又放出來，再度下手重傷女店員，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌。

據「ETrotoday新聞雲」報導，潘女不幸遭楊男挖眼，其母痛心表示，女兒非常孝順，可是從小目睹丈夫對她家暴，還會把女兒鎖起來，導致女兒個性相當內向，讓她到超商擔任店員，主要希望她多接觸人群，打開心房，沒想到卻發生這種事。

另知情人士透露，潘女是家裡最小的孩子，深受兩個哥哥疼愛，最近好不容易個性逐漸開朗，還交到在嘉義擔任捕蜂人的男友，交往1年多也已論及婚嫁，潘女本來即將展開新的人生，卻遭遇此意外，讓親友相當不捨，她二哥甚至氣到想衝去挖出楊男雙眼來報復，但遭到阻止。

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民繼29日發起連署、要求醫院不要再把精神病患放出來後，30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情，強烈要求衛生局長期收治病患，他們怒訴，現在連學生都嚇到不敢上學了。

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情。（謝佳潾攝）

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民29日發起連署、要求醫院不要再把精神病患放出來。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

1名阿嬤掀起她的衣領與衣角，可以明顯看到刀痕，她說，她6月30日買早餐時，楊嫌突然拿刀砍她，她完全不知道發生什麼事，她強調，「我根本不認識她」，她回憶起這件事，除了憤怒就只剩驚恐，她希望以受害者身分喚起大家的重視。

「現在連學生都不敢上學了！」新南村長張吉源說，自從昨天挖眼案的新聞鬧大後，學生也開始感到害怕，今天上學時有好多人不敢出門上學，校長見狀後只好親自接學生上學，由此可見，這件事情並不會因為嫌犯現在待在醫院，大家就會因此放輕鬆，反而會因為害怕他又被放出來、舊事重演，而繼續提心吊膽。