立委傅崐萁今(30)日於立法院質詢國家通訊傳播委員會NCC主委陳耀祥表示，陳耀祥主委是中華民國政府進入民主時代後，第一個關掉新聞台的主管機關首長，NCC用換照名義，以御用專家、學者所組成的委員會，關掉一個代表多元價值及不同聲音的反對系統媒體，做了反民主、反時代、反世界潮流的決行者，現在又用加入CPTPP的名義推動「數位通訊傳播法」將手伸進網路媒體及平台，簡直「功在黨國」，日後必將名留教科書，人民將會記得。

(翻攝立院直播)

傅崐萁指出，行政院於106年通過NCC擬具的「數位通訊傳播法」，並於107年送進立法院初審，當時各界都認為此法案是NCC將手伸進網路媒體與平台業者，會有箝制言論自由的疑慮而未完成修法，近期NCC藉由因應申請加入CPTPP之名，再次推動「數位通訊傳播法」，硬要將手伸進網路平台，一般百姓在網路上的文章、留言，除了平台審查，還多了NCC審查，他質疑黨國計畫準備對付網路平台，箝制網路上的言論，未來更可能黨同伐異，對當代執政當局的反對意見、文章都下架，讓1450更加猖獗，他感嘆「士大夫之無恥，是謂國恥」，台灣目前幾乎已經沒有反對媒體，政府應該以公益為出發，包容多元聲音與價值，切莫讓網路媒體及平台言論也受箝制!

傅崐萁強調，中華民國從軍政、威權時代過後，黨政軍退出媒體，進入民主時代，言論自由是普世價值，也是民主國家的主流價值，過去威權時代，甚至歷任政府從來也沒有關過新聞台，也沒有用換照去威脅、利誘不同立場的電視台，NCC主委陳耀祥是第一人，而陳耀祥主委是學法律的，學法的人最容易玩法，他奉勸NCC關掉一家媒體已經足夠「功在民進黨」，勿再將手伸進網路媒體及平台。