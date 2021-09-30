大陸資本市場近期不平靜，先是恒大危機掀開大陸房地產活動透過高槓桿在金融體系的高曝險問題，上周傳出10多個省分突襲式限電，造成東北地區民生用電供應、集中在江蘇一帶的台灣PCB產業面臨問題。對此，專家表示，限電穩定已經造成外資疑慮，讓企業營運最依靠的企業依賴政策的穩定性、可預測性都受到衝擊，甚至考慮移出大陸市場。

據CNBC報導，大陸各地政府突然宣布限電措施，甚至要求停止工廠運作，這顯示大陸面臨發電用的煤炭短缺嚴重問題，同時地方政府必須維持北京當局交代的減碳排放行動號召。

北京當局今年以來加強「能耗雙控」政策，今年8月中旬目標完成情況做成「晴雨表」，其中點名多個省分能耗強度降低未達要求，加上動力煤價格去年下半年以來持續高檔，甚至在今年9月有加劇情況，導致許多發電廠不堪成本高昂選擇休息，才引爆缺電危機。

一些外資企業目前對大陸投資抱持觀望態度，諮詢公司Asia Perspective合夥人Johan Annell表示，外企對大陸的商業投資額達數千萬美元，儘管大陸仍是製造業的最佳生產基地。目前這些外企已經在尋找東南亞的生產基地，尤其是越南。

限電舉動已經讓部分外資報告將大陸今年GDP成長率下調。據 Wind Information數據，廣東為大陸出口額最大的省分，今年前8月出口總額占比23%，遼寧省出口額排名第16位，為大陸總額1.6%。短期內不會消除這種不確定性，且接下來2個季度可能持續。

約200家與大陸進行貿易和業務往來的美企所組成的美中貿易全國委員會，負責大陸事務的副主席Matthew Margulies指出，企業依賴政策的穩定性、可預測性，需要提前知道斷電通知，以確保生產線安全以及業務持續，以找到滿足所有利益相關者需求的解決方案，一刀切的方法具有破壞性、增加成本，並損害市場信心。