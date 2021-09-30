台中國家歌劇院5歲了！藝術總監邱瑗30日表示，歌劇院累積支持150多名藝術家研發創作、提供劇場技術與行政人才進修機會逾6千人次，並推動60萬名觀眾參與藝術體驗與學習活動。她強調，過去是尋找策略、微調方向、不斷打破重組、構築更扎實基礎的過程，期待從「藝術教育」拓展專業人才與觀眾管道，做得更深、走得更遠，一起展望下個5年。

台中國家歌劇院於2016年開幕，今年9月30日是開館滿5周年，舉辦溫馨分享會，安排回顧歌劇院的《迴》影像四部曲首映。國家表演藝術中心董事長朱宗慶到場祝賀表示，歌劇院啟動後，產生磁吸效應，不但吸引藝文工作者到台中，台中人也回鄉打拼發展藝術新氣象。

邱瑗感性地感謝藝文愛好朋友，在歌劇院蹣跚學步歷程中一路相伴。對於展望未來，她強調，除營運KPI以外，歌劇院的社會價值是縮短了人與人之間溝通的距離，與多了互動的溫度；「人」是歌劇院最大的資產，歌劇院因「人」共生而成為美好的生活空間。

歌劇院在2018年成立「藝術教育部」，以專業藝術人才培育及全齡化藝術學習為目標，打造全齡化藝術學習環境，串聯整合線上線下資源。此外，為讓有志投入表演藝術產業的青年不再「北漂」，成立「NTT學苑」為藝術行政和技術劇場人員所規劃研習課程。

值得一提的是，去年COVID-19疫情來勢洶洶，歌劇院加速推動「NTT Online」數位學苑，152支藝術教育影片成為108課綱最佳教材；此外，積極以社群媒體、網路平台與年輕族群溝通，自媒體平台總追蹤人數截至2021年8月累積近百萬人。