英國在台辦事處今天表示，自下星期一起，台灣民眾若在入境英格蘭前已經完整接種了兩劑疫苗，不需居家隔離10天。英國認可的疫苗包含AZ、BNT、莫德納以及嬌生疫苗，換言之，高端疫苗並未獲得英國認可。

自下星期一凌晨4點開始，入境英格蘭將改為紅色國家／地區限制與簡化的其他國家／地區入境規定。台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客之疫苗接種狀況而定。

英格蘭入境新規 打高端仍須隔離10天。（取自英國在台辦事處臉書）

自10月4日開始，如果尚未完整接種兩劑疫苗，在出發到英格蘭前，必須要進行出發前三天COVID-19陰性檢測證明、預定並支付在入境後第二天及第八天之COVID檢測、在抵達英格蘭48小時內上網填寫旅客追蹤表格。入境英格蘭後，必須要在家中或居住地點隔離10天、在入境後第二天及第八天進行COVID-19檢測。

英國在台辦事處強調，自10月4日起，如果在入境英格蘭前已經完整接種了兩劑疫苗 (至少 14 天)，並從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣等地的相關公共衛生機構獲得了完整療程的牛津／阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納或 Janssen 疫苗（混打牛津／阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納兩劑疫苗也被認可），就不需要進行出發前COVID-19檢測或入境第 8 天的 COVID-19檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。

不過仍必須在出發前預訂並支付入境第2天的COVID-19檢測，並在抵達英國前48小時內線上填寫入境旅客追蹤表格，在抵達英格蘭後第2天進行 COVID-19檢測。

另外，日本宣布10月起，接種完疫苗入境日本者，縮短居家隔離天數，從14天改為10天，但能得到放寬的疫苗僅BNT、莫德納、AZ，大家擔心接種高端的人被排除在外，指揮中心指出將再與日本溝通。

美國將在11月初解除對歐盟、英國、中國和印度等33國旅客的旅行限制。不過，到時入境美國前必須完整接種疫苗，附加陰性採檢證明可免隔離，目前美國認證疫苗只有3個品牌：輝瑞BNT、莫德納和嬌生，WHO通過EUA緊急授權使用的也可以（例如AZ、科興、國藥）。不過美國目前公布的政策僅為研議方案，還沒有定案，也可能再加入其他入境措施。

法國原本就開放台灣入境（未接種疫苗者須提供採陰證明）；新加坡台灣本來就不用隔離，無論是否打過疫苗。