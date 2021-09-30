彰化縣政府整理出彰化西濱五大旅遊珍珠，歡迎來場海天遊蹤，體驗不一樣的彰化。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府整理出彰化西濱五大旅遊珍珠，歡迎來場海天遊蹤，體驗不一樣的彰化。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府整理出彰化西濱五大旅遊珍珠，歡迎來場海天遊蹤，體驗不一樣的彰化。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化持續41天嘉玲，彰化縣接種率也日日衝高，12歲以上有113萬3276人，已接種64萬7135人，接種率也有57.10％，王惠美呼籲，防疫不鬆懈，還要再加油，還沒預約的趕快預約接種，期待恢復正常生活，也為大家整理出彰化西濱五大旅遊珍珠。

王惠美表示，彰化沿海，一路從白色海豚屋到觀光工廠群到大鹿港地區、王功漁火及海空步道等，其中也包括無形文化資產-海牛，以及世界唯一的玻璃廟，都是獨步全台，獨樹一格，值得安排個海天遊蹤，有人文，有自然，深入品味，絕對驚豔。

城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，利用台61線伸港線西交流道可以到訪國家級溼地、觀光工廠群、塭仔漁港、肉粽角海灘；鹿港福興交流道可以到訪觀光工廠群及福興鹿港地區、漢寶濕地；芳苑王功交流道可以到訪王功漁港、海牛文化、海空步道、普天宮、大城鷺鷥林等。

天惠美表示，伸港鄉彰化縣自然生態教育中心，由中央劃定的大肚溪出海口濕地是國家級，白色海豚屋安排「2021漫遊濕地特展」從8月起將一直至11月28日止，每週假日配合潮汐時間安排2至4場小旅行，小旅行完全免費，每梯次25人，開放於一個月內預約。

田飛鵬介紹，彰化縣有15間觀光工廠，數量全國排名第三，3分之1即坐落在西濱，「臺灣優格餅乾學院」還是國防部戰備口量的訂戶，安全健康真得國家即保證，「興麥蛋捲烘焙王國」有美味蛋糕、餅乾、泡芙等點心，另有DIY教學課程。

彰濱工業區的觀光工廠還有全台第一間木皮觀光工廠「卷木森活館」，「白蘭氏健康博物館」提供親子最愛的手作雞精瓶DIY體驗，是認識健康知識的好去處；「緞帶王觀光工廠」也是亞洲首座緞帶博物館，「台灣玻璃館」有黃金隧道還有全國唯一玻璃廟。

福興鹿港地區還有「桂花藝術村」，「鹿港老街」，王功漁港「王者之弓橋」能俯瞰漁港風光及大海之美，「王功燈塔」是台灣最年輕的燈塔，新鮮的蚵料理獨步全台，附近「芳苑濕地紅樹林海空步道」是彰化濱海最新景點爆紅，能近距離欣賞紅樹林景色保育類鳥類，並有全台唯一海牛文化，歡迎來體驗不一樣的彰化之美。