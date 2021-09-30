2021蘇迪曼盃羽球混合團體賽，30日下午中華隊出戰4屆冠軍韓國隊，前3點打完中華隊1點未得，雖提前確定無法擊敗韓國收下分組第1，不過不影響8強資格。

第1點男雙中華隊由「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵出戰韓國催率圭／徐承宰，經過超過1小時的3局大戰，「楊肉盧」21比14、20比22、17比21飲恨；第2點女單中華隊由世界排名第810的余芊慧挑戰世界排名第8的「天才少女」安洗瑩，第2局余芊慧曾取得6比1領先，不過安洗瑩在技術暫停前就超車，最終余芊慧12比21、17比21敗下陣來。

第3點男單中華隊由一哥周天成出戰韓國許侊熙，天哥率先拿下第1局，無奈未能延續氣勢，經過1小時03分的3局大戰，周天成21比15、11比21、17比21飲恨，中華隊連著3點失利，提前確定無法獲勝，但還要完成第4點女雙及第5點混雙賽事，女雙由李芷蓁／張淨惠出賽，混雙為楊博軒／胡綾芳。