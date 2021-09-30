林辰唏劇中在家庭與愛情中拉扯。（GagaOOLala提供）

程予希在《第一次遇見花香的那刻》扮同志。（GagaOOLala提供）

謝佳見（左）演出《酷蓋爸爸》。（GagaOOLala提供）

第34屆東京國際影展將於10月舉行，日前由飾演小海女的知名女星橋本愛出席記者會並公佈片單。林辰唏、程予希主演的台灣原創女同志迷你劇集《第一次遇見花香的那刻》，繼法國最大影集展會Series Mania入圍之後再戰東瀛，與林嘉欣、林柏宏新片各踞山頭。

同樣講述同婚家庭的BL影集《酷蓋爸爸》籌拍第2季，風光入選東京影展市場展，成角逐各界創投的唯一影集項目，本土同婚男女攜手征戰東洋，為國爭光。

林辰唏、程予希主演的《第一次遇見花香的那刻》、與金馬獎大滿貫影后林嘉欣新作《美國女孩》及林柏宏新片《青春弒戀》成為台灣唯三入選作品。

《第一次遇見花香的那刻》未演先轟動，入選本屆東京影展之外，並將於11月全球同步上架。接連入選國際級影展的好成績，也讓眾演員對《第一次》將在台上架的點擊信心滿滿，希望透過本劇讓更多觀眾認識台灣的優秀影視人才與同志友善環境。

今夏播畢，在台、馬、巴西等地受好評、點擊創GagaOOLala影音平台開台以來新高的《酷蓋爸爸》，在粉絲猛烈敲碗只有6集看不夠的情況下，也敲定由謝佳見領軍原班人馬於明年春天開拍第2季。

2部同志家庭劇受到本屆東京影展青睞，以不同形式前進東洋，顯見台灣獨步亞洲的同志平權觀念，與同志題材影音創作的成熟度。今年11月12日將於GagaOOLala同志影音線上看全球同步上架。