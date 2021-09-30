星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，水瓶座、天秤座、獅子座、雙子座的女人有很高的機率在年底前完成終生大事，找到疼愛自己的好老公，邁入婚姻關係，人生進入下一階段。

▍第四名：水瓶座

10月木星、土星在水瓶座的命宮順行，過去幾個月只能低調行事，就怕招來霉運、小人纏身，如今終於迎來脫胎換骨的好運月，桃花運全面上升，整個人散發著魅力，吸引許多愛慕者主動接近，可以遇見心動的對象，兩人一拍即合、感情如膠似漆，有機會在年底前閃婚。

▍第三名：天秤座

10月是天秤座的月份，延續前陣子金星進入命宮的喜氣，加上好運木星在戀愛宮順行，單身的天秤桃花運爆棚，不用主動尋找也會有好對象找上門，受到金星與木星加乘的愛情能量，對方會展開猛烈追求，交往後進展神速，有可能在年底完婚。有伴的天秤與戀人感情迅速升溫，有機會在農曆年前完成終身大事，邁向人生下一個階段。

▍第二名：獅子座

年底前，金星、木星加持獅子座的戀愛和關係宮位，有望迎來雙喜臨門的好消息。有伴的獅子，過去一段時間會覺得彼此感情漸漸失去熱度，不過年底前只要花點小心思，像是安排約會或小旅行，兩人感情會迅速回溫，萌生想婚的念頭。單身的獅子不要宅在家裡，只要多多參與社交活動，就有機會邂逅桃花正緣。

▍第一名：雙子座

年底前金星拜訪雙子座的關係宮位，這段期間，會開始嚮往與伴侶的關係有更進一步的發展，甚至是渴望就此互訂終身，或許對方也有相同的想法，不妨主動出擊，也許在農曆年前就會邁入婚姻，甚至緊接著懷孕生子，創造幸福未來。

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