台北地方法院由勞務承包公司派遣的張姓男工友，自己花錢買微波爐讓法官使用惹爭議，超過40名法官連署向院長請願；台北地院30日表示，廠商繼續為張姓員工媒合各機關單位，為其找尋派駐單位，亦未主動辭退張姓員工。

北院表示，勞務承攬廠商派駐北院的張姓員工，因私自攜帶微波爐到院使用，違反北院規定之事件發生後，北院係將違規情形通知勞務承攬廠商，並告知廠商處理該違規事件應注意比例原則，待廠商依據勞務承攬契約進行處理。

北院表示，目前張姓員工仍在職，並未遭廠商辭退，且事發後，迄至9月22日止張姓員工均係休假中，休假完畢後，廠商則繼續為張姓員工媒合各機關單位。

北院院長表示留給彼此空間，會找出解決方案，因張姓員工往日服務情形良好，勞務承攬廠商經多次媒合後，亦未能為張姓員工覓得適當派駐單位，且張姓工作人員亦向北院表示已反省並檢討違規疏失之行為，保證日後遵守本院規定，不會再犯。

北院澄清，已同意勞務承攬廠商將張姓員工，自即日起再派回北院其他科室提供勞務，沒有「被離職」或「留不住」之情形。