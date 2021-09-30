根據109年度審計報告，去年1到6月台中市政府稽查補習班統計560家中合格僅205家，僅36.6％合格遭審計處要求改善。市議員陳淑華今天抨擊說，這要叫學生怎有安全補習環境，家長們要怎麼放心？教育局表示，今年舉辦7場次短期補習班公共安全暨班務管理講習，提供安全優質補習教育環境。

陳淑華指出，調閱去年稽查補習班資料發現，全年總共稽查1090家次，合格的補習班僅304家，台中市去年補習班公安稽查合格率竟然只有27.8％。根據教育局資料違規補習班中，許多是未與學生或家長簽訂契約書、未將資料登載於補習班資訊系統、大門深鎖或沒有營業，學生無法享有安全教學環境。

陳淑華說，補習班招收學生，市府必須確保學生有安全就學環境，學生很弱勢，根本無從了解補習班是不是符合公共安全；除例行稽查外，市府應該提出作為輔導補習班業者改善，創造市府、補習班、家長三贏局面。

教育局表示，台中市計有2936家補習班，去年聯合都發局、消防局稽查1090家，其中合格304家，違規須改善計333家占30.5％均已改善完畢；停業已完成撤銷立案178家、未立案已裁罰9家、大門深鎖未營業114家、非屬補習班131家、現址無補習班營業17家、查無現址或現況整修4家。

教育局強調，針對違規補習班皆以公文函請限期改善，並進行管制追蹤、不定期派稽查員複查，追蹤後續改善情形，教育局將積極爭取增加稽查人力、加強稽查次數，輔導補習班改善缺失。