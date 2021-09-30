Janet開心入圍金鐘迷你劇女配角。（晴天影像提供）

Janet在《戒指流浪記》飾演神秘DJ。（晴天影像提供）

Janet（謝怡芬）以《戒指流浪記》入圍本屆金鐘迷你劇集最佳女配角獎，談到踏上紅毯最擔心的事？她自曝因剛生二胎，還處於餵奶階段，很擔心紅毯走到一半，或是開始揭曉獎項時，太興奮或緊張就噴奶，因此要抓準擠奶時間，她更形容自己的罩杯從B漲奶到E，每小時都升一級，「觀眾可能看到我漲奶時刻」。

Janet在《戒指流浪記》飾演神秘DJ的她，大喊角色是雙面人，在螢光幕前營造婚姻美滿，私底下卻是問題重重，充滿控制慾，她笑喊：「現實生活中，老公才是控制狂，我是一個要控制狂（老公）的控制狂。」還透露老公連小孩刷牙要左右刷幾圈都要干預，讓她直呼想要把老公認真的點給關掉。

金鐘獎頒獎典禮周六登場，她表示聽到入圍金鐘獎時，緊張到不行，最近因接受媒體訪問，心裡才開始慢慢平緩，認真地挑禮服，並且開始觀察競爭對手是誰，她坦言：「每個人都說入圍就是肯定，但說不期待得獎是騙人的，我真的很想要得獎。」

Janet也說若站上頒獎台，不忘感謝本劇監製葉天倫、導演北村豐晴，與戲中老公黃尚禾，也特別感謝已逝金鐘視帝龍劭華，認為曾有一起演出經驗，龍哥對她而言，就像老師般，「我想要特別謝謝他」，還親吐有夢見自己得獎。她近期客串演出溫子仁導演電影《疾厄》打入國際，也不忘放話：「已經準備好要開始拍戲了，歡迎各製作單位來找我演戲，很願意嘗試各種不同角色。」

此外，Janet的閨密林依晨日前宣布懷孕喜訊，她透露自己非常替林依晨開心，有與對方分享媽媽經，並提醒注意懷孕相關細節，還說若林依晨生的是男生，就要把早已打包好兒子的衣服通通寄過去。

《戒指流浪記》入圍本屆金鐘獎迷你劇集、編劇、女主角、女配角4項大獎，由宥勝與林予晞主演，描述宥勝在求婚夜遺失戒指，婚戒流浪到7個陌生人間發生的荒謬故事，該劇曾在去年年底被國際媒體譽為2020年末期待度最高影集，3分之1版面大幅報導，宥勝與林予晞在棒球場上的忘情激吻紅到國際。