雖然恒大珠三角近20個建案復工，但本周恒大有4520萬美元債券利息需要支付，而恒大投資者稱迄今尚未獲得債券息票，市場猜測，距離恒大債務重組可能又近了一步。

恒大旗下微信公眾號「恒大地產在珠三角」發文稱，恒大地產集團珠三角公司在本月初簽署恒大地產集團保交樓軍令狀後，相關的復工複產工作便加速展開。截止目前，廣州恒大紫荊學府、河源恒大雅苑、順德恒大江灣、清遠恒大花溪穀、佛山恒大酈湖城、汕頭恒大江灣等近20個專案已恢復施工。

此外，據彭博資料，恒大集團2024年到期的票據有4520萬美元的利息未償付。在宣布任何違約之前有30天的寬限期。有投資者表示，迄今尚未獲得債券息票。

恒大上周也有一筆需付的債券利息8350萬美元，目前沒有任何跡象表明恒大已經支付。惠譽國際評級本周三將恒大的信用評級進一步下調至垃圾級，因為恒大「可能難以支付利息」。

有分析指出，如果無法償還債務，這家負債累累的開發商將離中國規模最大的重組又近了一步。

恒大債務違約的壓力已經促使中國垃圾級公司美元債券的殖利率升至15％左右，為10年來的最高水準。

大陸住房監管機構已經加強了對恒大銀行帳戶的監管，以確保資金用於完成住房項目，而不是用於支付債權人。

此外，今（30）日，恒大集團官網發布公告稱：根據此前公布的《恒大財富投資產品兌付方案》，針對9月到期的投資產品，我司旗下恒大金融財富管理（深圳）有限公司已於9月30日完成首期10％的兌付，相關款項已經發放到相應投資人帳戶。