女星舒淇出道逾26年，在電影方面繳出亮眼成績單，完美詮釋各種性格角色，留下不少經典作品，結婚後人氣依舊，仍是許多人心中的女神；近年來舒淇戲劇作品減少，除了經營副業，偶爾也會出演大陸綜藝節目，日前錄影現場照流出，零修圖模樣絲毫不像45歲，超真實狀態還是如少女般甜美可人。

大陸有許多新奇的綜藝節目，先前網路流傳一份新節目《開拍吧電影》的文案，由新生代導演在節目中競賽，更找來4位超強卡司當導師，其中一位居然是女神舒淇；日前有網友在微博透露遇到舒淇在錄製《開拍吧電影》，拍到她在一旁看節目行程的樣子，沒有美妝濾鏡下的她，美貌再度驚豔眾人。

路人隨手拍的野生舒淇照被瘋傳，零修圖狀態讓網友都讚嘆。(圖/ 摘自微博)

舒淇臉上畫著精緻又不濃豔的妝容，一頭浪漫微捲長髮，身穿白上衣罩著風衣外套，下半身搭配格紋長裙，簡約又優雅的模樣，隨便舉手投足都像是在拍廣告；其中舒淇拿著一疊疑似節目行程的紙細看，零修圖的模樣彷彿歲月在她身上沒有留下任何痕跡，滿滿少女感完全不像45歲的人妻。

路人隨手一拍的照片立刻在網上被瘋傳，讓許多網友忍不住讚嘆，「這不是雜誌拍攝，更不是電影現場，只是一個普普通通的綜藝上班照」、「氣場太強，怎麼拍都是女神」、「45歲的狀態太絕了」、「內心還住了個少女，怎麼可能會老？」、「每一張照片都是初戀畫面的感覺」。