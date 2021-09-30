南鯤鯓代天府萬善爺聖誕日，廟方主持「乞龜王」祈福活動筊選，選出當年度的萬善龜王。（張毓翎攝）

萬善爺廟埕前可見20多團的布袋戲連棚尬戲。（張毓翎攝）

信眾虔誠地向萬善爺祝壽。（張毓翎攝）

今天農曆8月24日是南鯤鯓代天府萬善爺聖誕日，從古至今沿襲的「乞龜王」祈福活動也在下午1點半展開，今年共99位信眾報名乞龜，中選龜王的江榮龍來自桃園市八德區。「很開心！」江榮龍說，去年第1次挑戰沒成功，今年再接再厲，以連5聖杯把龜王迎回家，希望龜王保祐他事業亨通。

從各地前來祝壽的香客絡繹不絕，萬善爺廟埕前可見20多團的布袋戲連棚尬戲，今年受到疫情影響，不少信眾認為，跟以往相比，不見陣頭表演，進香潮人數也有下降；不過，今年報名參加「乞龜王」祈福活動的人數與去年不相上下。

曾經連2次中選龜王的世界弘道復興協會，過去曾舉辦大型的文化季活動，準備國樂表演、民俗舞蹈等藝文展演來還願；世界弘道復興協會理事長吳道生受訪時說，協會已連續14年逢萬善爺聖誕，從台北南下到南鯤鯓祝壽，今年派出26人報名乞龜，希望能求得、沾沾喜氣。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓代天府每逢萬善爺聖誕，承襲傳統宗教習俗，辦理「乞龜王」祈福活動，以祈求健康、財利、延年益壽、平安吉祥；選拔方式由廟方主持筊選，以一輪得筊數，選拔出當年度的萬善龜王。

今天下午1點半在萬善爺前公開選拔，中選龜王的江榮龍興奮地說，之前朋友中選龜王，結果隔年事業極為順利，生意做不完，他去年參加沒有中選，但他不氣餒今年再次挑戰，皇天不負苦心人，讓他成功中選，明年會加碼還願。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰補充，中選龜王者，明年農曆8月15日前製作200隻1斤米龜、100隻2斤米龜及1隻60斤龜王，供信徒求乞；另外還要準備600斤以上的大壽龜，為萬善聖誕祝壽。