番路鄉是嘉縣柿子的主要產地，農會收購農民的柿子製成柿餅、柿子冰淇淋等大受好評。（番路鄉農會提供／張亦惠嘉縣傳真）

番路鄉是嘉義縣產柿子重鎮，每年10月中旬會辦理柿子節，今年柿子遭逢乾旱及大雨，產量反而增加約2到3成，但果實縮小，尺寸太小的柿子農民則選擇不採收，以免徒增人力成本。農會擁專利的柿果子冰淇淋今年也大賣，目前存量已不多。

番路鄉農會推廣部主任胡芸芸說，今年柿子產量比以往約增加2至3成，但果實比往年小，若要全部採摘下來，農民人力成本增加。柿子大多10月左右開始採收，柿子農說，今年春雨來得晚加上去年乾旱，自然落果減少、果實長不大，但品質不變，價格也穩定，部分果實過小的柿子農民會選擇不採收，讓它自由淘汰。

胡芸芸表示，農會的加工廠產季時每天約可做3200台斤柿餅，產季製作一個月大多都收購24至25萬台斤左右的新鮮柿子，經過層層把關、篩選後送到加工廠，仔細修蒂、削皮、人工SPA等，6進6出乾燥室才完成，另，農會擁有專利的柿果子冰淇淋，以柿餅壓出空間後填進冰淇淋今年打出知名度，廣受全台各地民眾喜愛，尤其柿餅加上青心烏龍冰淇淋口味賣得最好，目前存貨已不多。

今年柿子節受疫情影響分兩梯次舉辦，分別將在10月16、17日及23、24日兩周末舉辦，每梯次從原先的50攤縮小為20攤，往年的試吃評比活動也改為體驗活動，讓民眾體驗將新鮮柿子真空脫澀及手腳並用揉茶球等。