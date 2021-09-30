蘇花公路改善路段全線今天起試辦大型重型機車通行，為期6個月。宜蘭縣警察局表示，試辦首日至少取締52件相關騎士違規，依法開罰。
公路總局第四區養護工程處表示，蘇花改全線中午12時起，試辦大型重型機車（251C.C.以上的重機）通行，為期6個月，並辦理評估作業，希望藉由試辦期間蒐集的數據進行分析與評估，並結論建議，以為後續推動的決策基礎。
工程處提醒，大型重機行駛蘇花改時，應遵守相關行車速限，進入隧道時應開啟大燈，並與前車保持50公尺行車安全距離，禁止行駛路肩、超車及同車道併駛等危險行為。
此外，宜蘭及花蓮警察單位於蘇花改路段也設置多處科技執法設備，用路人務必遵循相關行車規定。
宜蘭縣警察局表示，試辦開放大型重機通行首日，警方於蘇澳端、東澳端及南澳端編排交通疏導勤務，並於沿線隧道口規劃移動式測速照相勤務，另派遣大型重型機車加強沿線巡邏，全線監控蘇花改交通狀況，維護用路人行車秩序。
警方指出，截至下午4時，共取締52件大型重機違規（行駛路肩4件、同車道併駛48件），將分別依道路交通管理處罰條例開罰，呼籲騎士遵守蘇花改行車管制規定。
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