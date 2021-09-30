台中某寢具名店，30日開記者會指控，公司商標權遭網路業者盜用，被旗下經銷商發現，其市價5、6千塊的棉被，網路價竟打5折，甚至買1送1，有消費者購買後發現，1頁式廣告賣的棉被品質、字體有落差，業者跨海告侵權，1審判賠504萬元，但被告業者否認侵權，全案仍在上訴；呼籲有原廠合法授權的經銷商，再購買。

業者孫連禧指出，公司市價5、6千塊的棉被，他也賣一樣的東西，僅1800元，在網路1頁式網站賣；但是該網站賣的棉被，繡上的是簡體字，棉被邊顏色也不同，標籤吊牌全都是簡體字，尤其摸起來的觸感，內容物較不綿密，重量也不同。

孫連禧說，身邊好幾個朋友跟她反映，很多人都被騙了，因為大部分的消費者，有的都是初次購買非內行人，這非單一事件，是很普遍的社會亂象，更危及正常的市場運作；呼籲消費者，1頁式廣告賣的商品銷售，一定要睜大眼睛看清楚。

孫連禧呼籲，其他受害的企業主勇敢站出來檢舉，喚起政府的重視，整頓「經濟亂象」，盼藉此事件呼籲消費者，在網路買東西時，注意不要受騙上當，杜絕欺暪詐騙消費者，將網路銷售導入正規銷售，救救台灣的產業。