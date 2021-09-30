防疫警戒降級，加上振興五倍券即將在國慶連假前上路，十鼓文創園區推出體驗設施「160度極限大擺盪」，迎接回流的觀光遊客；國慶日當天還將舉辦升旗典禮、唱國歌，屆時持五倍券到園區享受全部票種95折優惠，一票即可體驗目前園區各種極限挑戰設施，一票玩到底，歡迎民眾前來挑戰。

「160度極限大擺盪」新設施一開放，被形容是「沒有船的海盜船」，擄獲不少年輕朋友目光。該設施總高度15米約5層樓，從絞機帶動至15米高處再急速墜落，以物理從160度拋物線原理來回擺盪3分鐘，體驗者就像搭乘沒有船的海盜船，試營運期間約1000多人體驗過。

十鼓強調，該項設備所使用產品通過國際安全證認極限運動設備，開放前特別由國內專業團隊經過多次的反覆操作與測試，全園區極限體驗設施也安排每季進行安全檢查。

十鼓文創經理江逸芹表示，國慶日當天，園區將舉辦升旗典禮及唱國歌儀式，屆時持五倍券到園區享受全部票種95折優惠，一票即可體驗目前園區各種極限挑戰設施，一票玩到底，歡迎民眾前來挑戰。

江逸芹說，疫情趨緩，防疫警戒降級，園區持續配合防疫措施，容納人數降載4成、3200人次，中秋連假入園人數多達3000人，接近滿載，當中又親子遊客居多。