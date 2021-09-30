24歲日本新生代演員松井愛莉今（30日）接受台灣媒體訪問，不曾造訪台灣的她，對台灣的印象就是充滿美食，很希望能來台大嗑美味小籠包。身高171公分的她擁有一雙修長美腿，不過她怎麼吃都吃不胖，也沒透過運動保持身材，「我用很寬鬆的態度來維持身材，盡量是多吃青菜、米飯之類的健康食物，取代我以前很愛的麵包和麵食。」

原來是模特兒出身的松井愛莉，有著身高優勢，但她坦言這也成了演戲時的大困擾，「為了畫面好看，我幾乎都不能穿高跟鞋」，買褲子也經常遇到褲長太短的問題，「以前很討厭自己長這麼高，所以常常駝背讓自己變矮一點，那陣子還被爸爸唸姿勢不良。不過我也因為高的關係，才能夠做模特兒，入行演出。」

松井愛莉在《性感男友讓我著迷》穿上結婚禮服。（friDay影音提供）

她在friDay影音熱播的新作《性感男友讓我著迷》陷入愛情2選1的難題，其實在不少戀愛劇中都能看到她的身影，從學生到OL的角色都能駕馭，展現甜美可愛又時而成熟的魅力，她演的角色也常披上婚紗。她實際上也對婚姻有憧憬，大方表示自己很期待結婚，「以前覺得25歲就會結婚，結果不知不覺就到了這個年紀了，不過我很喜歡小孩，所以希望能早點結婚」。

松井愛莉身高較高，擁有一雙修長美腿。（雅慕斯娛樂提供）

談到自己12月將迎向25歲，她坦言小時候對於這個年齡的想像是很成熟的大人，「不過接近這年紀才發現還沒有到這種境界，所以想多加強自己的內在，希望未來能勇敢向他人表達自己」。

她分析自己較沒自信，「我對演出常常會感到不安，像是有種『不安症』，但我覺得就一點一點慢慢來」，好在她性格不愛認輸，「我所有事情都不會逃避，因為我會覺得如果逃避的話，就是輸給自己，所以這塊對我來說是最有自信的」。（台北－東京連線）