台南七股區永吉國聖橋下的173線馬路旁空地29日晚間發生槍擊案，警方尋獲槍手丟棄的鋼管手槍。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股區29日晚上發生槍擊案，33歲張男於永吉國聖橋下附近馬路旁遭人開槍打傷右腹部，送醫急救後目前生命徵象不穩定，已轉入加護病房進行後續治療；涉案的45歲楊姓男子在昨晚已被台南市警察局佳里分局傳訊到案，開槍的25歲謝姓男子30日中午投案，警方仍在釐清案情中。

佳里分局於昨晚29日23時50分許接獲通報，七股區永吉國聖橋下附近馬路旁空地有一男子疑似受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊，尋求協助救護車接運至永康奇美醫院急救。佳里分局獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查。

據了解，雙方因漁獲引起糾紛，昨晚相約於該處談判，楊男由謝男陪同，張男獨自前往。楊男指稱談判中被張男攻擊，謝男突然拿出鋼管手槍向張男開槍，棄槍後與楊男逃離現場，留下受傷張男在原地，張男則打電話請友人載他送醫。

警方查知嫌犯身分後，除積極追緝外，並採堅壁清野策略，立即斷絕可能資助之管道，嫌犯自知法網難逃，已於上午12時許至佳里分局投案，目前正偵詢釐清案情中。